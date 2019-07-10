نيتفليكس تفقد حقوق بث مسلسل "FRIENDS" لصالح HBO Max

تستعد شركة ورنور بروز ميديا للإنتاج التليفزيوني لاستعادة حقوق بث مسلسل الست كوم الشهير فريندز، لتعرضه على شبكات تابعة لها مع نهاية عام 2019.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن المسلسل الشهير سيعرض على خدمة بث جديدة تطلقها ورنور بروز في الربع الرابع من العام، باسم HBO Max.

يأتي ذلك بعد نهاية فترة استحواذ شبكة نيتفليكس على حقوق بث المسلسل، والتي حصلت عليها مقابل 100 مليون دولار لعام 2019 فقط من شركة ورنور بروز.