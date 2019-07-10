سلمت الوساطة الإثيوبية الإفريقية المشتركة المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، مسودة الاتفاق النهائي بعد إحكام الصياغة القانونية لبنوده المتعلقة بصلاحيات ومهام المجلس السيادي ومجلس الوزراء.
وقالت مصادر بقوى الحرية والتغيير لـ"اخبار الخليج 365" أن المجلس العسكري ليده بعض الملاحظات على المسودة قد تؤخر التوقيع على الاتفاق الى الأسبوع المقبل.
وأشارت إلى أن الاجتماع بين قادة الحرية والتغيير وقادة الحركات المسلحة سيناقش الاتفاق خلال الاجتماعات المنعقدة باديس ابابا حاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بتأجيل التوقيع على الاتفاق بين العسكري وقوى التغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.