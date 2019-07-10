توقعات بتأجيل التوقيع على الاتفاق بين العسكري وقوى التغيير

سلمت الوساطة الإثيوبية الإفريقية المشتركة المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، مسودة الاتفاق النهائي بعد إحكام الصياغة القانونية لبنوده المتعلقة بصلاحيات ومهام المجلس السيادي ومجلس الوزراء.

وقالت مصادر بقوى الحرية والتغيير لـ"اخبار الخليج 365" أن المجلس العسكري ليده بعض الملاحظات على المسودة قد تؤخر التوقيع على الاتفاق الى الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن الاجتماع بين قادة الحرية والتغيير وقادة الحركات المسلحة سيناقش الاتفاق خلال الاجتماعات المنعقدة باديس ابابا حاليا.