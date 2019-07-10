مصادر: حمدوك وصل الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علمت (السوداني) أن الخبير الإقتصادي وأقوى المرشحين لمنصب رئيس الوزراء خلال الفترة الإنتقالية د.عبدالله حمدوك وصل إلى الخرطوم. وأكدت مصادر متطابقة أن حمدوك وصل إلى البلاد منذ الأحد الماضي. وكانت قيادات في قوى إعلان الحرية والتغيير أعلنت عن توافقها على شخصية عبد الله حمدوك لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، وأكدت موافقة حمدوك على تولى المنصب. السوداني المادة السابقة التعليم: بدء التقديم الإلكتروني للقبول للجامعات بالاثنين المقالة القادمة كُلُو و لا الشعب السودانى !!.. بقلم حسن وراق

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