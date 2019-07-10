أردوغان يعلن إقالة رئيس البنك المركزي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقالةرئيس البنك المركزي بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة.

في كلمته أمام اجتماع نقابي في أنقرة اليوم الأربعاء، أعلن أردوغان مرة أخرى أن أسعار الفائدة هي "اساس الشر"، واقترح تخفيض تكاليف الاقتراض قريبًا.

تم استبدال مراد سيتينكايا بمراد أويسال، نائب محافظ البنك المركزي، في مرسوم رئاسي صدر يوم السبت. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها أردوغان علنا أن سبب اقالة سيتينكايا هو الخلافات بشأن سعر الفائدة.

وأضاف أردوغان: " نعتقد أنه كان من الضروري تغيير صديقنا الذي لم يتبع الأوامر المتعلقة بالسياسة النقدية، فيما يتعلق باساس كل الشرور".

تهدف البنوك المركزية إلى أن تكون مستقلة عن الحكومات للتأكد من أنها لا تضع سياسات لمجرد مساعدة الإدارة الحاكمة.

