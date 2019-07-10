في كلمته أمام اجتماع نقابي في أنقرة اليوم الأربعاء، أعلن أردوغان مرة أخرى أن أسعار الفائدة هي "اساس الشر"، واقترح تخفيض تكاليف الاقتراض قريبًا.
تم استبدال مراد سيتينكايا بمراد أويسال، نائب محافظ البنك المركزي، في مرسوم رئاسي صدر يوم السبت. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها أردوغان علنا أن سبب اقالة سيتينكايا هو الخلافات بشأن سعر الفائدة.
وأضاف أردوغان: " نعتقد أنه كان من الضروري تغيير صديقنا الذي لم يتبع الأوامر المتعلقة بالسياسة النقدية، فيما يتعلق باساس كل الشرور".
تهدف البنوك المركزية إلى أن تكون مستقلة عن الحكومات للتأكد من أنها لا تضع سياسات لمجرد مساعدة الإدارة الحاكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يعلن إقالة رئيس البنك المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.