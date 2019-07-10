مثول صحفية الانتباهة أمام المحكمة

مثلت الكاتبة الصحفية سهير عبد الرحيم امام المحكمة، أمس الثلاثاء، بسبب عمود في صحيفة الانتباهة بعنوان ماذا نكتب.
وقالت الصحفية إن الهجمة الحالية على حرية الصحافة بدأت عقب مجزرة القيادة العام يوم 3 يونيو الماضي بعد أن شهدت البلاد حريات صحفية غير منقوصة عقب سقوط البشير .
وأوضحت إن الهجمة بدأت ببتر أجزاء من الأعمدة وإزالة تعبيرات إلى أن تم ايقافها عن الكتابة بالصحيفة .
وقالت إن الإيقاف عن الكتابة وحجب الأعمدة والبلاغات والمحاكمات يؤكد أن الدولة العميقة ما زالت موجودة ، وأن الأوضاع لم تبارح مرحلة النظام البائد ، وأن عمليات تكميم الأفواه ما زال مستمراً.
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