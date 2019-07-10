بيكيه يسقط في فخ الضرائب

ذكرت مصادر قضائية اليوم الأربعاء، أن المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، مطالب بسداد أكثر من 2,1 مليون يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية، بعد تأكيد إدانته بتهمة الاحتيال بحقوق تتعلق بصورته.

وبحسب القرار الصادر في 13 مايو (أيار) الماضي، رفضت المحكمة الوطنية العليا طلب الاستئناف الذي قدمه لاعب وبحسب القرار الصادر في 13 مايو (أيار) الماضي، رفضت المحكمة الوطنية العليا طلب الاستئناف الذي قدمه لاعب برشلونة ضد إدانته عام 2016 من قبل محكمة إدارية بوجوب سداد حوالي 1,5 مليون يورو من متأخرات الضرائب ودفع غرامة مالية تفوق قيمتها 600 ألف يورو. وخلصت تلك المحكمة في قرارها إلى أن بيكيه "لفق" نقل حقوق صورته إلى شركته "كيراد بروجكت" من أجل التهرب عن تسديد كامل مستحقاته الضريبية عن أعوام 2008 و2009 و2010. وقالت المحكمة الوطنية في قراراها الصادر في مايو (أيار) الماضي إن "إغفال التصريح في إسبانيا عن هذه العائدات، على الأقل، كان طوعاً أو على سبيل الإهمال". Advertisements وبإمكان بيكيه الفائز بمونديال 2010 وكأس أوروبا 2012 مع المنتخب الإسباني، التقدم باستئناف نهائي أمام المحكمة العليا. وتأتي متاعب بيكيه مع مصلحة الضرائب الإسبانية بعد أقل من شهر من مثول زوجته النجمة الكولومبية شاكيرا أمام القضاء الإسباني، على خلفية الاشتباه في تخلّفها عن دفع ضرائب بقيمة 14,5 مليون يورو بين 2012 و2014. وتقيم الفنانة في ضاحية برشلونة مع شريكها بيكيه وطفليهما المولودين في 2013 و2015.

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