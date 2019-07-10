ميركل ترتعش للمرة الثالثة خلال أسابيع

أظهرت لقطات بثها تلفزيون رويترز أن المستشارة الالمانية "انجيلا ميركل" شوهدت وهي ترتعش للمرة الثالثة وهي تلتقي برئيس الوزراء الفنلندي الزائر اليوم الاربعاء.

ولم تقدم مكتب ميركل أي تفسير لاهتزازها، مما أثار تكهنات وسائل الإعلام الألمانية حول السبب.

وشوهدت ميركل وهي تبتسم في بداية المؤتمر الصحفي بعد هزها

وقال متحدث حكومي: "المستشارة بخير والمحادثات مع رئيس الوزراء الفنلندي مستمرة كما هو مخطط لها."

وتشتهر ميركل في السلطة لمدة 14 عامًا بأخلاقيات عملها ولها سمعة بتفوقها على الزعماء الآخرين في مؤتمرات قمة الاتحاد الأوروبي مع قدرتها على التركيز على تفاصيل المناقشات المعقدة.

