التعليم: بدء التقديم الإلكتروني للقبول للجامعات بالاثنين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء إجراءات التقديم الإلكتروني للقبول لمؤسسات التعليم العالي السودانية للعام الدراسي 2019 -2020م، اعتباراً من الاثنين الموافق 15-7-2019م، على أن يستمر حتى الخميس الموافق 25-7-2019م.

وقال وكيل الوزارة التعليم، بروفيسور مصطفى البلة، إنه خلال هذه الفترة سيكون التقديم للدور الأول مفتوحاً للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية أو ما يعادلها للعام 2019م فقط، مشيراً إلى أن التقديم سيكون إلكترونياً، كما كان في السنوات السابقة، حيث أتاح للطلاب وأسرهم فرصة التقديم من أماكنهم، معلناً أنه إذا لم يتمكن الطلاب من التقديم من منازلهم يمكنهم الذهاب إلى أقرب مركز للتقديم، وسيجدون هنالك المساعدة اللازمة التي تمكنهم من التقديم بسهولة ويسر.

من جهته، أعلن مدير عام القبول بالوزارة، علي السماني، أنه يتعين على الطلاب السودانيين من حملة الشهادات الثانوية العربية والأجنبية تسليم رقم الاستمارة وأصل الشهادة الثانوية المعتمدة من جهات الاختصاص، بعد إكمال إجراءات التقديم الإلكتروني مباشرة للإدارة العامة للقبول بالخرطوم أو مراكز الجامعات الحكومية بالولايات، للمطابقة وإرجاع الأصل في حينه، وذلك حتى لا يفقد الطالب حقه في المنافسة.