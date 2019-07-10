السودان يطالب إعفاءه من ديون بمليارات الدولارات وإنهاء العقوبات

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طالب أسامة حميدة، المستشار العام للاتفاقيات الدولية بوزارة العدل السودانية وممثل الحكومة السودانية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، المجتمع الدولي بإعفاء بلاده من ديونها الخارجية.
كما طالب حميدة بإنهاء العقوبات المفروضة عليها، وذلك لتحقيق انطلاقة جديدة بعد التوصل لحكومة انتقالية، تضم أعضاء من المجلس العسكري والمعارضة.
وأكد أن بلاده أصبحت في أعقاب “الثورة المجيدة” التي قام بها الشعب في الطريق لمستقبل جديد، وقال إنه قد آن الآوان لإنهاء العقوبات المفروضة على السودان “وإعفائنا من الديون الخارجية”.
بلغت ديون السودان وفقاً لتقرير لصندوق النقد الدولي نحو 52 مليار دولار أواخر عام 2016.
وأعلن حميدة أن المدعي العام السوداني سيتقدم في غضون أيام بتقرير بشأن الأحداث الدامية التي وقعت في 3 يونيو/حزيران عند فض الاعتصام الشعبي أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.
وأشار المسؤول السوداني إلى أنه سيتم بالتوازي مع ذلك تشكيل لجنة وطنية مستقلة، للتحقيق في جميع الأحداث التي وقعت منذ 11 أبريل/نيسان الماضي.
يذكر أن المجلس العسكري والمعارضة السودانية اتفقا، في الأسبوع الماضي، على تشكيل حكومة انتقالية مشتركة تمهد الطريق أمام انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أعوام.
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