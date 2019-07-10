أسر شهداء فض الاعتصام يطالبون بالتعجيل في تشكيل لجنة التحقيق

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طالبت أسر شهداء الأحداث التي اعقبت فض الاعتصام من امام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، بالتعجيل في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حسب ما تم الاتفاق عليه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري مؤخراً.
وشدد والد الشهيد مهند فؤاد لـ (الجريدة) أمس، على ابعاد أي مسؤول من النظام السابق من لجنة التحقيق التي سيتم تشكيلها لضمان عدالة ونزاهة وشفافية الاجراءات وتحقيق العدالة بتقديم المتهمين للقضاء.
وأشار والد الشهيد مهند الى ان ابنه طفل ويبلغ من العمر 14 عاماً، واستشهد يوم 4 يونيو الماضي في الأحداث التي اعقبت فض الاعتصام.
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