مصادر تكشف سبب عزل أردوغان لمحافظ البنك المركزي

الخليج 365:

كشف موقع تركي سبب قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعزل محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا من منصبه، وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه.

ذكر موقع “خبر ترك”، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي قال إن بلاده قد تواجه مشكلات خطيرة ما لم يجر إصلاح البنك المركزي إصلاحا تاما بعد إقالة محافظه مراد جتينقايا.

ونسب الموقع إلى أردوغان قوله للصحفيين على طائرته خلال رحلة العودة من زيارة للبوسنة، إن جتينقايا اتخذ قرارات دفعت تركيا ثمنها غاليا، وإنه لم يوح للسوق بالثقة ولم يتواصل جيدا معها.

وأضاف أردوغان، وفقا لـ”خبر ترك”: “البنك المركزي هو أهم عنصر في الركيزة المالية للاقتصاد… وإذا لم نصلحه إصلاحا تاما ونضعه على أسس سليمة، فربما نواجه مشكلات خطيرة”.

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وأظهر مرسوم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية يوم السبت إقالة جتينقايا، الذي كان من المقرر أن تستمر ولايته ومدتها أربعة أعوام حتى عام 2020، وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه.

ويريد أردوغان خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي يضربه الكساد.

وانكمش الاقتصاد التركي بشدة للربع الثاني على التوالي في مطلع 2019، فيما نالت أزمة العملة وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة من الإنتاج الكلي بشكل كبير.

ورفع جتينقايا أسعار الفائدة بواقع 11.25 نقطة مئوية إجمالا في العام الماضي لدعم الليرة الضعيفة، لتصل الفائدة إلى مستواها الحالي عند 24 بالمئة.

وانتقد صهر أردوغان براءت ألبيرق، وهو وزير المالية والخزانة، البنك المركزي مرارا لإبقائه أسعار الفائدة مرتفعة.

ولم تتأثر العملة التركية، التي تراجعت بعد إقالة جتينقايا يوم السبت، في أعقاب تصريحات أردوغان الأخيرة، إذ ظلت عند مستوى 5.73 ليرة للدولار.