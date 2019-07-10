محكمة تمنع ترامب من حظر متابعيه على "تويتر"

أكدت محكمة أمريكية، يوم أمس الثلاثاء، صوابية الحكم الذي أصدرته محكمة بمستوى أقل العام الماضي بأنه لا يحق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر أي شخص من متابعي حسابه على موقع "تويتر".

فبحسب موقع "الميادين"، أيدت محكمة استئناف أمريكية اليوم الثلاثاء حكماً لمحكمة أدنى درجة في عام 2018، قضت فيه بأنه "لا يحق للرئيس دونالد ترامب حظر أشخاص من متابعة حسابه على تويتر".

وقال الموقع إن هذا القرار يأتي استجابة لقضية رفعها معهد "نايت فيرست أميندينت" (Knight First Amendment Institute) في جامعة كولومبيا عام 2018، نيابة عن سبعة أشخاص تمّ حظرهم من حساب الرئيس ترامب على تويتر بعد أن انتقدوا ترامب وسياساته.

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وكان ترامب قام برفع الحظر عن المتابعين المحظورين بعد صدور حكم المحكمة في العام الماضي، إلا أنه استأنف القرار.

واعتبرت المحكمة، اليوم، أن التعديل الأول للدستور لا يسمح لترامب بـ"استبعاد أشخاص من حوار عبر الإنترنت المفتوح بطريقة أو بأخرى لأنهم عبروا عن آراء لا يتفق معها".