الخرطوم تحضر خطة لتوزيع الوقود علي المحطات لمنع تكدس السيارات

عادت ظاهرة صفوف العربات أمام محطات الوقود مرة أخري بالخرطوم. Advertisements وأرجعت ولاية الخرطوم عودة صفوف العربات تمام محطات الوقود الى خلل ناجم عن سوء التوزيع. وناقش اجتماع لوالي الخرطوم ومعاونية كيفية المعالجة، بالإضافة لإجراءات أخري متعلقة بوضع ضوابط جديدة لترحيل وتوزيع الوقود على محطات الولاية، بالاضافة لاحكام السيطرة على حصص الدقيق والوقود ومراجعة أداء اللجان المختصة بتوزيع الدقيق على المحليات، والمحاسبة اللازمة للمخالفات المتعلقة بإعادة تعبئة الدقيق المدعوم ومحاولات تهريبه.

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