اليوناميد تقيم احتفالية لدعم السلام في دارفور

اقامت البعثة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور حفظ السلام اليوناميد، احتفالا بولاية وسط دارفور في منطقة قولو بالتعاون مع اتحاد الشباب المحلي. وهدفت هذه الفعالية الى تشجيع المجتمع المحلي على المشاركة في عملية السلام وتعزيز ثقافة التسامح والحوار بين مكونات المجتمع بمشاركة جميع فئات المجتمع في الولاية.

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