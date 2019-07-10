ارتفاع عدد ضحايا الكوليرا في شمال الكاميرون إلى 48 شخصا

صرح مسؤولون بوزارة الصحة العامة لوكالة انباء (شينخوا) اليوم الاربعاء بأن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب تفشي وباء الكوليرا في مناطق الشمال والشرق الأقصى في الكاميرون ارتفع من اثنين في أبريل إلى 48.

وقال أرابو سعيدو، مسؤول بالوزارة، إنه تم تشخيص 775 شخصًا آخرين بالمرض.

وقال سعيدو لشينخوا "إن تفشي المرض ناجم عن عدم الالتزام بالأنظمة الصحية. الحصول على مياه الشرب صعب للغاية في هذا الجزء شبه الجاف من البلاد ويميل الناس إلى شرب أي شيء".

كما قال وزير الصحة العامة في الكاميرون، مانودا مالاشي، إن الوضع "مقلق" مشددا على ضرورة احترام السكان "لقواعد النظافة الأساسية".

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و أضاف سعيدو أنه يجب على الجمهور اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين النظافة في منازلهم من أجل مساعدة جهود الحكومة للسيطرة على المرض."

ولسنوات عديدة، كانت الكوليرا شائعة في المناطق الشمالية من الكاميرون حيث تتكرر الفيضانات خلال موسم الأمطار.

كما قال مسؤولو الصحة في البلاد إن الكوليرا قتلت شخصين على الأقل و19 حالة مشتبه بها مسجلة في المنطقة الشمالية، بعد أربعة أشهر فقط من إعلان الحكومة أن البلاد خالية من المرض.

