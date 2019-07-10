وقال أرابو سعيدو، مسؤول بالوزارة، إنه تم تشخيص 775 شخصًا آخرين بالمرض.
وقال سعيدو لشينخوا "إن تفشي المرض ناجم عن عدم الالتزام بالأنظمة الصحية. الحصول على مياه الشرب صعب للغاية في هذا الجزء شبه الجاف من البلاد ويميل الناس إلى شرب أي شيء".
كما قال وزير الصحة العامة في الكاميرون، مانودا مالاشي، إن الوضع "مقلق" مشددا على ضرورة احترام السكان "لقواعد النظافة الأساسية".
و أضاف سعيدو أنه يجب على الجمهور اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين النظافة في منازلهم من أجل مساعدة جهود الحكومة للسيطرة على المرض."
ولسنوات عديدة، كانت الكوليرا شائعة في المناطق الشمالية من الكاميرون حيث تتكرر الفيضانات خلال موسم الأمطار.
كما قال مسؤولو الصحة في البلاد إن الكوليرا قتلت شخصين على الأقل و19 حالة مشتبه بها مسجلة في المنطقة الشمالية، بعد أربعة أشهر فقط من إعلان الحكومة أن البلاد خالية من المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا الكوليرا في شمال الكاميرون إلى 48 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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