أوغندا والكونغو الديمقراطية تطلقان نظاما إقليميا لتتبع البضائع

أطلقت سلطات الضرائب في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية نظامًا إقليميًا لتتبع الشحنات الإلكترونية (RECTS) للحد من مخاطر تحويل البضائع بين مكان المنشأ ونقاط التفتيش.

وقال ديكسون كيتشومبوا، مفوض الجمارك في هيئة الإيرادات الأوغندية، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي سوق استراتيجي لأوغندا وبالتالي فإن النظام الإقليمي لتتبع الشحنات الإلكترونية مهمة في تسهيل التجارة الإقليمية.

وقال كيتشومبوا: "هذا النظام يمكّن موظفي مصلحة الإيرادات من معرفة البضائع أثناء العبور، وسيكون تتبع الشحنات من ميناء مومباسا (الميناء البحري الكيني) سهلًا للغاية وسيتم تخليص البضائع على الحدود بين أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية مرة واحدة".

وقال ايم نزويهيرا، المدير القطري لمنظمة التجارة المعينة للتجارة شرق إفريقيا (TMEA)، التي تنفذ المشروع، إن النظام الإقليمي لتتبع الشحنات الإلكترونية سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل: إطلاق مكتب أوغندا، افتتاح مكتب جوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإطلاق مركز قيادة كينشاسا.

أضاف نزويهيرا "لا يزال النظام الإقليمي لتتبع الشحنات الإلكترونية ملتزمة بتيسير تقليل الحواجز أمام التجارة في المنطقة، لا سيما من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية التي ستشجع زيادة التجارة في منطقة شرق إفريقيا".

كما يعمل النظام الإقليمي لتتبع الشحنات الإلكترونية الآن في أربعة بلدان في منطقة شرق إفريقيا، وهي كينيا وأوغندا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

