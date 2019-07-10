كاروليس أندريا: منتخب مدغشقر صنع التاريخ ونسعى لمواصلة الانتصارات

أكد كاروليس اندريا نجم منتخب مدغشقر واحد هدافى البطولة بهدفين أن مواجهة المنتخب التونسى بلاشك ستكون صعبة على الفريقان مؤكدا على قدرة فريقه فى مواصلة الانتصارات فى الامم الافريقية.
واشار خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا فى ستاد السلام أن تواجد رئيس البلاد فى المدرجات ودعمه لنا خلال المباراة السابقة أمام الكونغو اعطانا دفعة معنوية كبيرة وسنكون عند حسن ظن الجميع بنا خلال مباراة الغد امام تونس
واشار كاروليس إلى أن المنتخب التونسى من الفرق القوية واستطاع فى الفوز على منتخب غانا وهذا يجعلنا نأخذ حذرنا واللعب بحذر شديد والفريقان يمتلكان كافة الحظوظ فى التأهل للدور قبل النهائى
ويلتقى منتخب مدغشقر غدا مع المنتخب التونسى فى دور الثمانية على ستاد السلام فى المباراة التى ستقام فى التاسعة مساء
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