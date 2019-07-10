تراجع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 9.6% في يونيو

قال أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين اليوم الأربعاء إن مبيعات السيارات في البلاد تراجعت 9.6% في يونيو مقارنة بها قبل عام، مواصلة الهبوط للشهر الثاني عشر على التوالي في أكبر سوق للسيارات في العالم.
وذكر اتحاد مصنعي السيارات في الصين أن المبيعات نزلت إلى 2.06 مليون سيارة.
ويأتي ذلك عقب تراجع نسبته 16.4% في مايو و14.6% في أبريل، فضلا عن أول انكماش سنوي منذ التسعينات في العام الماضي وسط تباطؤ النمو الاقتصادي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وانخفضت المبيعات في النصف الأول من العام 12.4% على أساس سنوي لتصل إلى 12.3 مليون سيارة.
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