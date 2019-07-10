وأضاف ميجور: "لا يمكنك ولا ينبغي أن تتجاوز البرلمان بهذه الطريقة.. لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكن لأي شخص أن يعتقد أن هذا صحيح".
تأتي تعليقات ميجور في أعقاب مناظرة تلفزيونية بين جونسون وجيريمي هانت، وهما الرجلان اللذان يسعيان لحل محل تيريزا ماي كزعيم محافظ ورئيس وزراء.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء البريطاني السابق يتعهد باتخاذ إجراء قانوني في حالة تعليق البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.