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رئيس الوزراء البريطاني السابق يتعهد باتخاذ إجراء قانوني في حالة تعليق البرلمان

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هدد رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور اليوم الأربعاء بإحضار مرشح قيادة حزب المحافظين بوريس جونسون إلى المحكمة إذا حاول تعليق البرلمان لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وصرح ميجور لبي بي سي ان إغلاق البرلمان غير مقبول وضد التقاليد، وانه سيسعى للحصول على حكم قضائي لإلغائه إذا حدث ذلك. وتظهر اهمية اقتراح ميجور في اشارة البرلمان مرارًا وتكرارًا إلى معارضته لبريكسيت بدون صفقة، لكن ليس لديه طريقة واضحة لإيقافه. يوفر التحدي القانوني طريقًا جديدًا محتملًا.

وأضاف ميجور: "لا يمكنك ولا ينبغي أن تتجاوز البرلمان بهذه الطريقة.. لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكن لأي شخص أن يعتقد أن هذا صحيح".

تأتي تعليقات ميجور في أعقاب مناظرة تلفزيونية بين جونسون وجيريمي هانت، وهما الرجلان اللذان يسعيان لحل محل تيريزا ماي كزعيم محافظ ورئيس وزراء.

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