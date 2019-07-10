"كباشي": اكتمال الصيغة القانونية لإتفاق 5 يوليو

أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير، عن اكتمال الصيغة القانونية للاتفاق الذي تم التوصل إليه بينهما في الخامس من شهر يوليو الجاري، وستسلم إلى الطرفين اليوم الأربعاء، تمهيداً للتوقيع عليها في احتفال وطني كبير قريباً.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي، أن الاجتماع الأول للجنة السياسية مع قوى الحرية والتغيير، تم بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بحضور رئيس المجلس العسكري، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار التشاور المستمر لمتابعة تدقيق ومراجعة الوثيقة المتفق عليها بين الطرفين.

من جهته، هنأ عضو لجنة التفاوض بقوى الحرية والتغيير د.إبراهيم الأمين، الشعب السوداني بالاتفاق، واعتبره مرحلة مفصلية للانتقال من فترة المظالم والمفاسد، إلى مرحلة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

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وعبر عن تقديره لرئيس المجلس العسكري واللجنة السياسية وأعضاء المجلس، لما أبدوه من تعاون وروح طيبة خلال مراحل التفاوض، وقال "إن معاش الناس يمثل همنا الأول".

وأكد الأمين استنفارهم للطاقات كافة خلال المرحلة المقبلة للعمل من أجل الوطن دون إقصاء لأحد، ومن أجل أن يتبوأ السودان مكانه الطبيعي إقليمياً ودولياً.

وأشار إلى أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي وعد بأن نعمل خلال الفترة الانتقالية بيد واحدة وهدفنا هو الاهتمام بمعاش الناس، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالمواطنين.