حمدوك يعتذر ومناوي يقترب من”السيادي”

التاريخ: 10-يوليو-2019 فى : أخبار 44 مشاهدة ارتقت حظوظ وأسهم رئيس المؤتمر السوداني والقيادي بالتغيير عمر الدقير لتقلّد منصب رئيس الوزرائ في الحكومة المقبلة. Advertisements وانصبت ترشيحات داخلية لقوى الحرية والتغيير على الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك وعمر الدقير وعمر صالح ومنتصر الطيب للمنصب. وأكّدت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأربعاء” اعتذار حمدوك، وأشارت إلى اعتزام”نداء السودان” تكليف الجبهة الثورية بترشيح ممثلها في المجلس السيادي وفق الحصة الداخلية لقوى التغيير. وطرحت بحسب الصحيفة اسم الأمين العام للجبهة مني أركو مناوي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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