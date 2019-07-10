توقعات بالفراغ من زراعة محاصيل العروة الصيفية بالسوكي منصف الشهر الحالي

التاريخ: 10-يوليو-2019
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كشف رئيس جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بهيئة السوكي الزراعية المزارع بكري محمد توم عن وصول عدد 145 ألف جالون جازولين إلى هيئة السوكي الزراعية إلى جانب وصول عدد 15 ألف جالون بنزين لتسهيل حركة المركبات للمشروع, مؤكداً زراعة حوالي 80% من محصول القطن إلى جانب البدء في زراعة محصول الذرة في مساحة 35 ألف فدان.
وبحسب صحيفة السوداني تواصل العمليات الزراعية لزراعة متبقي محاصيل العروة الصيفية, مشيراً لاكتمال زراعة محصول القطن في العاشر من شهر يوليو إلى جانب اكتمال 50% من زراعة محصول الذرة وفول الصويا في مساحة 5 آلاف فدان, متوقعاً الفراغ من زراعة محاصيل العروة الصيفية في منتصف شهر يوليو, لافتاً إلى أن الشركة الإفريقية وفرت كافة مدخلات زراعة محصول القطن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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