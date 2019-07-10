يادي بقوى التغيير يكشف حقيقة الخلافات ..وتوقعات بتوقيع الاتفاق مع العسكري في هذا (…) الموعد

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توقع القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر، أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع المجلس العسكري الانتقالي غداً الخميس، فيما قال عضو التفاوض مدني عباس مدني، أن اللجان الفنية المشتركة ستسلم الطرفين، اليوم الأربعاء الاتفاق في صيغته النهائية لمراجعته.

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ونفى مدني في تصريح لـ (الجريدة) أمس، منشوراً منسوباً لحسابه بموقع (فيس بوك) نعى فيه الاتفاق، ووصف المنشور بالمفبرك.

ونفى القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر أن يكون التأخير بسبب خلافات في الصياغة، وذكر أن كل كتلة ستسلم نسختها لمراجعتها، وتوقع ان يتم التوقيع الرسمي يوم الخميس ما لم يطرأ جديد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)