التاريخ: 10-يوليو-2019
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توقع القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر، أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع المجلس العسكري الانتقالي غداً الخميس، فيما قال عضو التفاوض مدني عباس مدني، أن اللجان الفنية المشتركة ستسلم الطرفين، اليوم الأربعاء الاتفاق في صيغته النهائية لمراجعته.
ونفى مدني في تصريح لـ (الجريدة) أمس، منشوراً منسوباً لحسابه بموقع (فيس بوك) نعى فيه الاتفاق، ووصف المنشور بالمفبرك.
ونفى القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر أن يكون التأخير بسبب خلافات في الصياغة، وذكر أن كل كتلة ستسلم نسختها لمراجعتها، وتوقع ان يتم التوقيع الرسمي يوم الخميس ما لم يطرأ جديد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر يادي بقوى التغيير يكشف حقيقة الخلافات ..وتوقعات بتوقيع الاتفاق مع العسكري في هذا (…) الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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