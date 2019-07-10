الدعم السريع: الحديث عن تفتيش منازل ببري وامتداد ناصر “شائعات”

قالت قوات الدعم السريع إن الحديث عن تفتيش منازل مواطني بري وامتداد ناصر “شائعات” لا أساس لها من الصحة. ونفت الدعم السريع الإشاعات التي ترددت حول تخطيطها لتفتيش المنازل على خلفية ضبط خلية تمارس تجارة السلاح.

وكانت شائعات انتشرت، يوم الثلاثاء، على نطاق واسع في أوساط مواطني بري وامتداد ناصر بأن قوات الدعم السريع تخطط لتفتيش منازل المواطنين مساء الثلاثاء.

Advertisements

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد جمال جمعة آدم في تصريح، إن مواطني بري وامتداد ناصر تأثروا بإشاعات أطلقت من بعض المغرضين بأن قوات الدعم السريع تخطط لتفتيش منازلهم، ونؤكد أن هذا الخبر عار من الصحة تماماً وأنه إشاعة مغرضة قصد منها زعزعة أمن مواطني هذه الأحياء.

وأكد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، أن ملف المتهمين أصبح ملفاً جنائياً بيد الشرطة وهي الجهة المسؤولة بإكمال كافة الإجراءات الجنائية وفقاً للقانون.

وبحسب شبكة الشورق جدد التأكيد للمواطنين كافة بأن قوات الدعم السريع جندي أمين وعين ساهرة لنشر الأمن والاطمئنان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)