التاريخ: 10-يوليو-2019
4 مشاهدة
قالت قوات الدعم السريع إن الحديث عن تفتيش منازل مواطني بري وامتداد ناصر “شائعات” لا أساس لها من الصحة. ونفت الدعم السريع الإشاعات التي ترددت حول تخطيطها لتفتيش المنازل على خلفية ضبط خلية تمارس تجارة السلاح.
وكانت شائعات انتشرت، يوم الثلاثاء، على نطاق واسع في أوساط مواطني بري وامتداد ناصر بأن قوات الدعم السريع تخطط لتفتيش منازل المواطنين مساء الثلاثاء.
وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد جمال جمعة آدم في تصريح، إن مواطني بري وامتداد ناصر تأثروا بإشاعات أطلقت من بعض المغرضين بأن قوات الدعم السريع تخطط لتفتيش منازلهم، ونؤكد أن هذا الخبر عار من الصحة تماماً وأنه إشاعة مغرضة قصد منها زعزعة أمن مواطني هذه الأحياء.
وأكد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، أن ملف المتهمين أصبح ملفاً جنائياً بيد الشرطة وهي الجهة المسؤولة بإكمال كافة الإجراءات الجنائية وفقاً للقانون.
وبحسب شبكة الشورق جدد التأكيد للمواطنين كافة بأن قوات الدعم السريع جندي أمين وعين ساهرة لنشر الأمن والاطمئنان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الدعم السريع: الحديث عن تفتيش منازل ببري وامتداد ناصر “شائعات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.