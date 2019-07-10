مسارات العار واعتراضات الاحرار .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في الأنباء أن وزير النقل في دولة الاحتلال الإسرائيلي الغاصب المجرم قال في تصريحات صحفية بعد عودته إلى فلسطين المحتلة من زيارة الى دولة الإمارات العربية المتحدة الاسبوع الماضي ، قال الوزير الصهيوني ان هناك اتفاقا علي وشك الدخول إلي مرحلة التنفيذ بين حكومته وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي علي إنشاء خط سكة حديد يريط بين دولة الكيان الإسرائيلي ودول الخليج وأن الهدف من هذا الربط هو تسهيل التبادل التجاري وتسهيل التواصل بين هذه الدول ودويلة إسرائيل ، ونقلت وسائل إعلام العدو عن الوزير الصهيوني قوله ان زيارته للأمارات هدفت الي مناقشة التفاصيل النهائية لهذا المشروع الذي وصفه بالعملاق تمهيدا لاطلاق مرحلة التنفيذ .

هذه الخطوة التي يعتزم بعض حكامنا العرب الاقدام عليها تأتي ضمن مسارات مضي فيها هؤلاء الساسة الخونة وهم يتآمرون بفعلهم القبيح هذا علي اولي القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ويسيرون خلف ترامب وكوشنير ويضعون أيديهم في ايدي المجرمين الصهاينة التي تلطخت بدماء الأبرياء وكل هذه الخيانات الرسمية تأتي في إطار سعي بعض ساستتا المخذولين الي كسب رضا المجرم ترامب ظنا منهم أن رضاه عنهم يوفر لهم المحافظة علي كراسييهم وامتيازاتهم وهم بهذا يبتعدون عن شعوبهم الحرة التي ترفض بقوة وصلابة الاقدام علي التطبيع وجعل العلاقة مع العدو الصهيوني في وضع اعتيادي ، وهذه الشعوب الحرة تعرف جيدا أن ساستها الخونة لايعبرون عن نبض الشارع وليسوا مفوضين من شعوبهم وجماهيرهم حتي وإن جاءوا عبر انتخابات وتم اختيارهم للمناصب السيادية التي يتبعونها بناء علي قرارات مؤسسات منتخبة فهم في نهاية المطاف يعملون ضد إرادة هذه الشعوب الحرة وبتواصلهم مع الصهاينة المجرمين وسعيهم الي جعل التطبيع امرا عاديا في الشارع العربي والإسلامي إنما يخالفون بهذا الأمر توجه الجماهير الرافضة بشكل قاطع لبيع فلسطين وذبح القدس .

وعلي طريقة حكام الخليج سار آخرون من الساسة العرب ومنهم وزير السياحة التونسي المتصهين الخائن روني طرابلسي الذي احتفت وسائل إعلام العدو بتعيينه في هذا المنصب وقد شاهد الناس في الشرق والغرب كيف أنه استقبل سواح اسرائيليين وعمل علي الترحيب بهم ومكنهم من زيارة بيوت بعض التونسيين ، والاكثر خزيا أن هؤلاء الصهاينة القتلة كانوا يهتفون بحياة اسرائيل ويرفعون أصواتهم بهذا الاستفزاز في وسط تونس وهم بهذا يهينون الاحرار الشرفاء ويتم ذلك برعاية واشراف مباشر من الوزير التونسي المتصهين روني طرابلسي الذي يمضي علي ذات مسارات العار التي سبقه إليها غيره من الخونة ومازال بعضهم يسير عليها وسوف تستمر مسيرة الخيانة في الأمة ويظل البعض يتساقطون وفي نفس الوقت سيبقي الاحرار يعارضون ويرفضون هذا التوجه وستبقي شعوبنا عصية علي التطويع رافضة بحزم وحسم اتجاهات التطبيع مستنكرة لتوجهات الساسة الخائنين ، وحتما سينتصر الحق وتعود فلسطين الي اهلها رغم مؤامرات الأعداء وخيانات بني جلدتنا .