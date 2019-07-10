رانيا يوسف تثير جدلا بين السعوديين..ما علاقة نظام الولاية؟

الخليج 365:

أثارت الممثلة المصرية “رانيا يوسف”، الثلاثاء، جدلا واسعا بين ناشطين سعوديين على “تويتر”، الذين تفاعلوا مع تغريدة لها حول قضية رفع الولاية عن المرأة في المملكة.

وتفاعلت “رانيا” مع وسم #اقرار_اسقاط_الولايه_بعد_الـ18، في تغريدة على صفحتها، قائلة: “نعم لإسقاط الولاية بعد الـ18، نعم لحرية المرأة، نعم لنجاح المرأة، نعم لاستقلال المرأة”.

ويتعلق الوسم الذي تفاعلت معه الممثلة المصرية في تغريدتها، بما أعلنته صحيفة سعودية بشأن اعتزام السعودية خفض سن الولاية على القاصر من 21 عاما إلى 18، دون أن يوضح إذا ما كان سيتم تطبيقه على الفتيات أم الشباب فقط.

ورغم وجود بعض المرحبين بتغريدة “رانيا” من أنصار إلغاء نظام الولاية، إلا أن الهجوم على الممثلة المصرية كان كاسحا في التعليقات، وتطرق في غالبيته إلى ما عرف عن “رانيا” من مشاهد “إغراء”، كأن أشهرها ظهورها بفستان فاضح خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ40 لعام 2018، مطالبين إياها بعدم التدخل في شأن المرأة السعودية.وخلال ساعات من نشرها اليوم، بلغ عدد التعليقات على تغريدة “رانيا” أكثر من 9 آلاف تعليق.

Advertisements