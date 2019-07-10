تحذيرات سعودية من إطلاق شعارات سياسية بالحج

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الخليج 365:
جددت السعودية، الثلاثاء، تحذيراتها لحجاج بيت الله الحرام، خلال الموسم الحالي، للابتعاد عن رفع أية شعارات سياسية أو مذهبية، متوعدة بإجراءات فورية ضد المخالفين.
وأصدر مجلس الوزراء السعودي، اليوم، بيانا باسم وزير الإعلام “تركي الشبانة”، دعا فيه حجاج بيت الله الحرام “ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية”، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وشدد البيان، الذي صدر بعد جلسة عقدها مجلس الوزراء السعودي في قصر السلام بمدينة جدة (غرب)، على أن “مثل هذه التصرفات لن تُقبل بأي حال من الأحوال وسيُتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، مع تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك”.
واعتادت السعودية أن تصدر سنويا تحذيرا لحجاج إيران من إقامة مراسم يطلقون عليها “البراءة من المشركين”، وهو شعار ألزم المرشد الإيراني الراحل، “الخميني”، حجاج بيت الله الحرام برفعه وترديده في مواسم الحج، معتبرا أن هذا الإعلان “واجب عبادي سياسي”.
ورغم المطالبة السعودية المتكررة بعدم رفع شعارات سياسية في الحج، فإن المملكة تواجه اتهامات بتسييس عملية الحج برمتها بشكل ممنهج عبر منع حجاج قطر والمعارضين لسياسات النظام السعودي من الحج والعمرة.
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