إنستجرام تطلق ميزة جديدة لحماية المستخدمين من التنمر.. اكتشفها

أطلقت شركة "إنستجرام" ميزة جديدة، لحماية مستخدمي التطبيق من التنمر، ويطلق على هذه الميزة "تقنية الذكاء الصناعي"، وتعمل هذه الميزة على تنبيه المستخدمين أن التعليق الذي يقومون بنشره سيتعرض للتنمر ويمكن إلغائه.
وعند كتابة التعليق تعمل تقنية الذكاء الصناعي على فحص محتوى الكلام، للتعرف على عبارات التنمر الإلكتروني في التعليقات والصور والفيديوهات، وإعطاء المستخدم فرصة للتفكير في التعليق والتراجع عنه.
ووفقا لما قاله رئيس إنستجرام، آدم موسيري، أكد أن الشركة مستعدة لإتخاذ قرارات تحمي مستخدميها من التعرض للتنمر عبر الإنترنت، حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض الاستخدام".
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