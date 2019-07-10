تجمع المهنيين يلتقي الوفد المصري

التقى تجمع المهنيين السودانيين ظهر اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 بوفد مصري رفيع المستوى في مقر التجمع بالخرطوم. ونقل الوفد تهاني الحكومة المصرية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بانتصار إرادة الشعب السوداني في ثورته المجيدة لخلع نظام المؤتمر الوطني وعمر البشير. وتناول اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين وتطورات العملية السياسية الحالية، كما تناول ضرورة تحقيق مطالب الشعب السوداني في الانتقال العاجل لتأسيس السلطة المدنية وتحقيق السلام العادل والشامل في السودان.

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