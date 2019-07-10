تويتر تمنع التغريدات التي تحتوي على كلمات مسيئة لوصف جماعات دينية

وسّع موقع تويتر اليوم الثلاثاء قواعده ضد سلوك الكراهية لتضم اللغة التي "تجرد الأشخاص من إنسانيتهم" بسبب الدين.

وأعلنت شركة التواصل الاجتماعي "تويتر" هذا التغيير في منشور قائلة إنه يأتي بعد أشهر من المحادثات والتعليقات من جانب الجماهير والخبراء والفرق التابعة للشركة.

وقالت تويتر إنه اعتباراً من الآن بشكل فوري، سيتم حذف التغريدات التي تشبه الجماعات الدينية بأشياء مثل الديدان والجرذان والفيروسات أو أي تغريدات أخرى مسيئة.

وأوضحت أن تغريدات بأن جماعات دينية "يجب أن تعاقب" أو جملاً مثل "نحن لا نفعل ما يكفي للتخلص من هؤلاء الحيوانات القذرة" تعد نماذج لنوع اللغة التي ينبغي أن تحذف.

وأضافت تويتر أن التغريدات المسيئة التي أرسلت في الماضي يجب أن يتم حذفها أيضاً إذا تم الإبلاغ عنها.