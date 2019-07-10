وسّع موقع تويتر اليوم الثلاثاء قواعده ضد سلوك الكراهية لتضم اللغة التي "تجرد الأشخاص من إنسانيتهم" بسبب الدين.
وأعلنت شركة التواصل الاجتماعي "تويتر" هذا التغيير في منشور قائلة إنه يأتي بعد أشهر من المحادثات والتعليقات من جانب الجماهير والخبراء والفرق التابعة للشركة.
وقالت تويتر إنه اعتباراً من الآن بشكل فوري، سيتم حذف التغريدات التي تشبه الجماعات الدينية بأشياء مثل الديدان والجرذان والفيروسات أو أي تغريدات أخرى مسيئة.
وأوضحت أن تغريدات بأن جماعات دينية "يجب أن تعاقب" أو جملاً مثل "نحن لا نفعل ما يكفي للتخلص من هؤلاء الحيوانات القذرة" تعد نماذج لنوع اللغة التي ينبغي أن تحذف.
وأضافت تويتر أن التغريدات المسيئة التي أرسلت في الماضي يجب أن يتم حذفها أيضاً إذا تم الإبلاغ عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر تويتر تمنع التغريدات التي تحتوي على كلمات مسيئة لوصف جماعات دينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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