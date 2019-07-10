الخارجية الأمريكية: يجب تصنيف حزب الله بأكمله منظمة إرهابية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس الثلاثاء ضرورة عدم التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله اللبناني، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل حث حلفائها على "تصنيف حزب الله بأكمله منظمة إرهابية"، بحسب ما أوردته قناة "الحرة".

ورداً على سؤال حول تقارير بشأن لقاء تم بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في أربيل، ذكرت أورتاغوس أنها ليس لديها معلومات بهذا الخصوص.

وكان الرئيس ترامب قد وجه تحذيراً جديداً إلى إيران الثلاثاء ودعاها إلى أن تكون "حذرة جداً".

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وقال ترامب لصحافيين في البيت الأبيض "إيران تقوم بالكثير من الأمور السيئة .... ويجدر بها أن تكون حذرة جداً"، وذلك رداً على سؤال حول تخلي إيران عن بعض التزاماتها في الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عضوين في مجلس النواب اللبناني يمثلان حزب الله هما أمين شري ومحمد رعد، إضافة إلى المسؤول الأمني في المنظمة وفيق صفا.

ووجه ترامب الثلاثاء أيضاً انتقادات جديدة للسفير البريطاني في واشنطن، وقال إنه "ليس شخصاً نشعر بسعادة غامرة نحوه"