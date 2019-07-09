صديق يوسف: نرفض مشاركة اعضاء المجلس العسكري الحالي في المجلس السيادي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير، عضو الوفد التفاوضي صديق يوسف، عن تحفظات تتعلق ببعض النقاط في الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع المجلس العسكري يوم الجمعة الماضية، وأعلن رفض قوى الحرية لمشاركة اعضاء المجلس العسكري الحالي في المجلس السيادي لاتهامهم بفض الاعتصام من امام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم في (3) يونيو الماضي.

ولفت صديق يوسف الى انه ما لم يتم التوافق الكامل لن يتم التوقيع النهائي، وقال لـ (الجريدة) أمس، إن ما تم التوصل اليه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري لا يمكن عده اتفاقاً نهائياً، ونوه الى وجود عدد من التحفظات لدى جميع الأطراف، رأى أنه يصعب تمريرها دون مناقشات.

وأضاف أن لجنة الصياغة لم تسلمهم النسخة النهائية من الاتفاق ليتم البت فيها.