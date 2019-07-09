بضاعة إسرائيلية تغزو أسواق البحرين

الخليج 365:

حذَّر ناشطون بحرينيون وعرب، المواطنين البحرينيين، من شراء بضاعة “إسرائيلية”، وردت إلى أسواق المملكة، داعين إلى رفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتناقل ناشطون صوراً لبضاعةٍ عبارة عن بطاطا مغلفة في كيس شفاف، تفيد المعلومات المطبوعة عليه بأن منشأ البضاعة “إسرائيل”.

وأكدوا أن البضاعة موجودة في متاجر بدولة البحرين، وطالب عديد منهم بمقاطعة المتاجر التي تبيع بضائع إسرائيلية.

واعتبر مغردون انتشار هذه البضاعة في أسواق البحرين فضيحة؛ إذ تؤكد تطور التطبيع الحكومي مع الاحتلال الإسرائيلي، وأنها بداية لانتشار بضائع “إسرائيلية” في هذا البلد الخليجي.

وأظهرت البحرين مؤخراً انفتاحاً في العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، توَّجتها باحتضانها أعمال مؤتمر المنامة في 24 يونيو الماضي، الذي نظمته الولايات المتحدة تمهيداً لـ”صفقة القرن”، ضمن خطتها لتصفية القضية الفلسطينية.

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وعُقد المؤتمر بمشاركة عربية رسمية محدودة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.

وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، في تصريحات أثارت غضباً فلسطينياً وعربياً، إنّ “إسرائيل وُجدت لتبقى”، وإن لها الحق في أن تعيش داخل حدود آمنة، مؤكداً أن المنامة وعواصم عربية أخرى تريد التطبيع معها.

وأضاف آل خليفة في حوار مع صحيفة “تايم أوف إسرائيل” على هامش “ورشة البحرين” المعنية بالشطر الاقتصادي من “صفقة القرن”: إن “مبادرة السلام العربية لم تُعرض على جزيرة أو دولة بعيدة، وإنما على إسرائيل”، وإن بلاده تريد علاقات أفضل معها.

وشدد الوزير البحريني على حق “إسرائيل” في الوجود كدولة وبحدود آمنة، وقال: إن “هذا الحق هو ما جعل دولاً عربية تعرض عليها مبادرة سلام”.

وأشار إلى أن على دولة الاحتلال الإسرائيلي “التواصل مع القادة العرب”، داعياً الإسرائيليين إلى التوجه إليهم بخصوص أي مشاكل تحتاج حلاً.