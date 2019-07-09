تراجع جديد للجنيه السوداني امام الدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عاود الدولار الصعود من جديد بعدما شهد خلال الأيام الماضية تراجع كبير مقابل الجنيه السوداني في تداولات الأسواق الموازية للعملات.

وعلى نحوٍ مفاجئ، وصل سعر شراء الدولار اليوم”الثلاثاء” إلى”69″ جنيهًا عبر النقد مقابل”62″ جنيهًا الأحد الماضي، فيما بلغت أسعار البيع”65″ جنيهًا عبر النقد، وبلغ سعر شراء الدولار عبر الإجراءات المصرفية”74″ جنيهًا.

وبرّر متعاملون لـ”باج نيوز” ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة الطلب مقارنة بالعرض في ظلّ الإقبال على الأسواق بعد ركودٍ في الفترة الماضية.

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و”الجمعة” توصّل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاقٍ لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات.

وتضمّن الاتفاق تشكيل مجلس سيادي يضم خمسة عسكريين، وخمسة مدنيين بجانب عضو آخر يتمّ الاتفاق حوله.

وعزل الجيش السوداني في أبريل الماضي عمر البشير من الرئاسة بعد حكمٍ دام”30″ عامًا نتيجة احتجاجات شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

باج نيوز