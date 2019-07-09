الهلال يكشف عن توقف المفاوضات بين والي الدين ووكيل لاعبين بعد عرض الزمالك المصري

الخليج 365:

كشف لاعب الهلال والي الدين موسى عن توقّف المفاوضات بينه ووكيل لاعبين عرض عليه الانتقال إلى نادي الزمالك المصري.

وقال والي الدين موسى في تصريحٍ خاص إنّه تفاجأ باتصال الوكيل بإدارة الهلال دون علمه.

وأوضح أنّ وكيل اللاعبين عرض عليه الانتقال إلى نادي الزمالك خلال بطولة الشان التي جرت في المغرب لكّن الأمور لم تمضَ بصورة سريعة.

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وأضاف” عقدي مع الهلال ينتهي في أكتوبر المقبل، ودون شك أنا أرغب في الاحتراف وهذه أمنيتي”.

وكان الهلال قد أمنّ في وقتٍ سابق على بقاء كلّ اللاعبين في كشوفات، رافضًا التقرير الذي دفع به المدرب التونسي نبيل الكوكي بشطب عدد من اللاعبين بقيادة فارس عبد الله، بشة الصغير.

باج نيوز