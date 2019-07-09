الأمل عطبرة يعلن عن تجديده الثقة في المدرب محمد الطيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن نادي الأمل عطبرة عن تجديد الثقة في المدير الفني للفريق محمد الطيب الذي تولى المهمة في الفترة الماضية.

وقال رئيس النادي جمال حسن سعيد في تصريح مقتضبٍ إنّ محمد الطيب سيشرف على تسجيلات الأمل عطبرة بعدما تمّ التأمين على استمراره مع الفريق.

وقاد المدرب الشهير بـ”مورينهو” الأمل عطبرة إلى البقاء في بطولة الدوري الممتاز بعدما تربّع على المركز الثالث في دوري التحدي برصيد”10″ نقاط.

باج نيوز