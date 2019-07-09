الحرية والتغيير: اعلان الحكومة خلال ايام.. وحمدوك رئيساً للوزراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف عضو تنسيقية قوي الحرية والتغيير محمد حسن فول عن اكتمال اعمال اللجان القانونية المشتركة بين تحالف قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري وقال انه وقع الاختيار علي الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك ليشغل منصب رئيس الوزراء من بين ثلاثة مرشحين واضاف سيعلن اسم رئيس الوزراء وبعدها ستعلن الحكومة خلال ايام بعيد الاتفاق النهائي و التي تشمل كفاءات مشيرا الي رمزية مشاركة الحرية والتغيير فيها( قليل جدا ) حتي في البرلمان وكشف محمد فول عن الهياكل الاساسية للحكومة القادمة التي لاتشتمل علي معتمدين او وزراء بالدولة وكافة المناصب الترضوية التي صاحبت الفترة الماضية لافتا الي عزل القوي التي شاركت النظام حتي 11ابريل التيار المادة السابقة عودة الانترنت كليا في السودان بعد انقطاع لأكثر من شهر المقالة القادمة الأمل عطبرة يعلن عن تجديده الثقة في المدرب محمد الطيب

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