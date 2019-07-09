بالفيديو : خبراء سودانيون بواشنطون يقدمون مبادراتهم لتطوير ونهضة السودان بعد انجاز الحكومة المدنية

كشفت الشاعرة والناشطة مروة بابكر التي لمع نجمها خلال الحراك الثوري الذي أطاح بنظام المؤتمر الوطني – كشفت عن بشريات عديدة تتعلق ببناء الدولة المدنية والسلطة الديمقراطية وعد بانجازها عدد من الخبراء السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت مروة بأن عدد كبير من العلماء السودانيين في أمريكا طرحوا خلال مشاركتهم في مؤتمر جمعية الأساتذة السودانيين بالجامعات الأمريكية بواشنطون- طرحوا مجموعة من المبادرات التي تتصل بتخصصاتهم في مجال الزراعة وإدارة الأعمال وغيرها من التخصصات لبناء الدولة المدنية الحديثة في السودان حيث طالب بعضهم بمنحهم خمس سنوات فقط لانجاز مبادراتهم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)