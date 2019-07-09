البرهان يتفقد عمال النظافة وبائعات الشاي بشارع النيل

التاريخ: 09-يوليو-2019
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تعهد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بدعم ومساندة كل الفئات وأصحاب المهن البسيطة وبائعات الشاي حتى يقوموا بدورهم من أجل البناء والرفاهية.
وأكد خلال مخاطبته مساء اليوم بشارع النيل بالخرطوم عمال النظافة و الانترلوك ، على توفير سبل العيش الكريم وعدم مضايقة كل من يعمل عملاً شريفاً من أجل الكسب المشروع والعمل الشريف، مطالباً بتوفير فرص عيش أفضل لهم.
وأضاف؛ بحسب سونا -أن البلاد تتطور بهمة أبنائها خاصة أن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف الجهود والعمل بنهضة البلاد ومحاربة الفقر والبطالة، مشيداً بصبر العمال وبائعات الشاي واصفاً بأنه عمل يستحق التقدير بدلاً عن الكسب الحرام.
وطالب بتسجيل أسماء كل العمال وبائعات الشاي بشارع النيل ليتم دعمهم المعنوي والمادي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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