والي الخرطوم يوجه بتخفيض رسوم معاملات الأراضي

وجه والى ولاية الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد وزارة التخطيط العمرانى بولايته بوضع خطة عاجلة وواضحة المعالم تخفض الوزارة من خلالها رسوم معاملات الأراضي بولاية الخرطوم بالإضافة لإستكمال إجراءات الخطة الإسكانية العامة والفئوية والخاصة.

كما وجه الوالى كذلك بفتح نوافذ البيع المباشر للمغتربين بدون مزادات أو دلالات عبر مكاتب الوزارة في السفارات كما أفاد الوالي أن الأسعار ستكون محددة ومعروفة للخطط السكنية.

من جهة أخرى وجه عابدون بعدم التعدى على الشوارع الرئيسية مثل شارع النيلين (شارع الهوا) وغيره من شوارع الولاية التي يتم البناء في حرمها بدون وجه حق.

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كما وجه الوالى بتكوين لجنة تنسيقية بين وزارتي البنى التحتية والتخطيط العمراني والوزارات ذات الصلة حتى لا تحدث تقاطعات خلال الخطط السكنية للولاية.

وكلف الوالى بحسب سونا – وزارة التخطيط العمراني بتجميع كل معاملات المواطنين عبر نافذة واحدة وكود معين للعمل لتقصير الظل الإداري وتيسير الخدمة على المواطنين.

وقال الوالى هنالك لجان متخصصة تدرس خيارات تنظيم السكن العشوائي وتحسين أوضاعه.

مدير عام وزارة التخطيط العمراني المهندس نصرالدين علي عثمان قال” لقد أطلعنا الوالي على خطط وبرامج الوزارة وفق رؤية متكاملة للوزارة نطمح من خلالها لتحسين بيئة الولاية العمرانية” وأضاف سنقوم بتخطيط أسواق للمواشي والمحاصيل حسب وارد ولايات الإنتاج بمواقع مناسبة لتعم الفائدة للمنتجين وللولاية ككل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)