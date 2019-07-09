والي الخرطوم يتفقد سير العمل في كوبري الدباسين

التاريخ: 09-يوليو-2019
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تفقد والي ولاية الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد، سير الأداء بكوبرى الدباسين جنوب الخرطوم. وقال الوالى في تصريحات صحفية اليوم (الثلاثاء) بحسب الشروق -إن العمل يسير بشكل طيب ولن يتوقف طوال العام حتى في وقت الفيضان، وأكد أن خطة وزارة البنى التحتية والمواصلات الشروع في تنفيذ كوبري الهجرة، كوبري كافوري،وكوبري توتي بحري.
وأضاف الوالي: مشروعات التنمية لن تتوقف وسنتفرغ لمراجعة محطات تنقية المياه النيلية وأداء تلك المحطات النيلية في أم دوم والحريزاب سوبا.
و شكر الوالي أسرة وزارة البنى التحتية والمواصلات، داعياً الشباب في العاصمة الخرطوم للعمل على النظافة والتجاوب مع الحملات التي ستنطلق قريباً في كل المحليات .
تجدر الإشارة إلى أن كوبري الدباسين يعد الأطول في السودان وأحد أطول معابر القارة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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