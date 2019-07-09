والي الخرطوم يتفقد سير العمل في كوبري الدباسين

تفقد والي ولاية الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد، سير الأداء بكوبرى الدباسين جنوب الخرطوم. وقال الوالى في تصريحات صحفية اليوم (الثلاثاء) بحسب الشروق -إن العمل يسير بشكل طيب ولن يتوقف طوال العام حتى في وقت الفيضان، وأكد أن خطة وزارة البنى التحتية والمواصلات الشروع في تنفيذ كوبري الهجرة، كوبري كافوري،وكوبري توتي بحري.

وأضاف الوالي: مشروعات التنمية لن تتوقف وسنتفرغ لمراجعة محطات تنقية المياه النيلية وأداء تلك المحطات النيلية في أم دوم والحريزاب سوبا.

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و شكر الوالي أسرة وزارة البنى التحتية والمواصلات، داعياً الشباب في العاصمة الخرطوم للعمل على النظافة والتجاوب مع الحملات التي ستنطلق قريباً في كل المحليات .

تجدر الإشارة إلى أن كوبري الدباسين يعد الأطول في السودان وأحد أطول معابر القارة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)