الأمن يحبط محاولة تهريب ذهب عبر مطار الخرطوم بحوزة “ سيدة أجنبية ”

تمكنت دائرة الأمن الوقائي ، التابعة لجهاز الأمن و المخابرات السوداني بمطار الخرطوم ، من إحباط محاولة تهريب (3) سبائك ذهب ، ضبطت بحوزة سيدة أجنبية حاولت تهريبها عبر مطار الخرطوم.

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وأكد مصدر أمني بحسب ما ورد في صفحة مكتب إعلام جهاز الأمن والمخابرات الوطني على الفيس بوك، أن السبائك التي ضبطت بحوزة السيدة الأجنبية تقدر قيمتها بحوالي مليون ونصف جنيه سوداني.

و أوضح المصدر أن الأمن السوداني قد لعب أدواراً مهمة ، عبر دوائره وإداراته وأفرعه المختلفة في الحد من نشاط التهريب واستغلال العناصر الأجنبية لموارد البلاد ومحاولة تهريبها إلى الخارج ، فضلاً عن أدواره فى مكافحة الارهاب والتجسس و الاتجار بالبشر و ضبط الوجود الأجنبي في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)