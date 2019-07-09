رغم عدم امتلاكها قوة عسكرية.. قطر تنفق المليارات حتى تصبح من أصحاب النفوذ القوي (فيديو)

منذ بداية عام 2017، أنفقت قطر 24 مليون دولار على الأقل على جهود الضغط وشراء الذمم من أجل صناعة مجموعات الضغط أملا بالحصول على موطئ قدم في دوائر القرار بالبلدان التي تستهدفها، لتجعل منها جسر العبور نحو تحقيق مآربها.
وأعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن شكره لأمير قطر لتحمله كافة التكاليف لتوسيع قاعدة العديد الأمريكية فى الدوحة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمضى مسؤولون من قطر حوالي ثلاثة أسابيع بين واشنطن ونيويورك، التقوا خلالها مع مسؤولين أمريكيين وباحثين في مراكز بحثية وأساتذة جامعيين؛ من أجل التمهيد لزيارة أمير قطر الحالية.
وقالت محطة فوكس نيوز الأمريكية، الثلاثاء، إن تميم بن حمد أمير قطر جاء إلى واشنطن ليتسول رضا الرئيس دونالد ترامب.
ووصف نيوت جينجريتش، رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق، في تصريحات للمحطة زيارة تميم بأنها "جاءت من منطلق ضعف".
وفي سياق متصل، أكدت محطة "إم بي سي نيوز" أن قطر تساعد إيران، وأن الرئيس الأمريكي لديه القدرة على فرض التغيير على نظام قطر.
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