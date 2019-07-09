لقي اثنان من معتادي الإجرام بمحلية المناقل بولاية الجزيرة مصرعهما، يوم الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار مع القوات النظامية أثناء إيقافها لعربتين محملتين بأبقار مسروقة، ودونت السلطات بلاغات على الجناة تحت عدد من مواد القانون الجنائي.
وأعلن مدير شرطة محلية المناقل، العقيد سيف الدولة إبراهيم، عن القبض على اثنين آخرين من الجناة من معتادي الإجرام لدى سجلات الشرطة، ولفت إلى فتح بلاغات على الجناة تحت المواد 175 النهب والمادة 26 أسلحة بدون مسوق قانوني و182 إتلاف جنائي و152 الوفاة في ظروف غامضة.
من جانبه، أوضح الملازم خضر ميرغني محمد، لوكالة السودان للأنباء، أن العصابة التي تم القبض عليها من أخطر العصابات بالمحلية، حيث بادرت بإطلاق النار، مما أجبر القوة النظامية على الرد عليها دفاعاً عن النفس، مما أدى لوفاة اثنين من الجناة.
وقال إن المعروضات تشمل عدداً من الأبقار المسروقة وأدوات كسر مختلفة وعربتي بوكس، كما تم ضبط قطعتي سلاح من نوع كلاشينكوف، إحداهما تم الاستيلاء عليها من أحد أفراد القوات النظامية وعدد من الأعيرة النارية.
وأكد ميرغني التزام القوات المسلحة بحماية الشعب وممتلكاته وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن، مؤكداً استعداد القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه ترويع أمن واستقرار المواطن.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع معتادي إجرام في تبادل إطلاق نار بالمناقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.