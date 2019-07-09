مصرع معتادي إجرام في تبادل إطلاق نار بالمناقل

لقي اثنان من معتادي الإجرام بمحلية المناقل بولاية الجزيرة مصرعهما، يوم الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار مع القوات النظامية أثناء إيقافها لعربتين محملتين بأبقار مسروقة، ودونت السلطات بلاغات على الجناة تحت عدد من مواد القانون الجنائي.

وأعلن مدير شرطة محلية المناقل، العقيد سيف الدولة إبراهيم، عن القبض على اثنين آخرين من الجناة من معتادي الإجرام لدى سجلات الشرطة، ولفت إلى فتح بلاغات على الجناة تحت المواد 175 النهب والمادة 26 أسلحة بدون مسوق قانوني و182 إتلاف جنائي و152 الوفاة في ظروف غامضة.

من جانبه، أوضح الملازم خضر ميرغني محمد، لوكالة السودان للأنباء، أن العصابة التي تم القبض عليها من أخطر العصابات بالمحلية، حيث بادرت بإطلاق النار، مما أجبر القوة النظامية على الرد عليها دفاعاً عن النفس، مما أدى لوفاة اثنين من الجناة.

وقال إن المعروضات تشمل عدداً من الأبقار المسروقة وأدوات كسر مختلفة وعربتي بوكس، كما تم ضبط قطعتي سلاح من نوع كلاشينكوف، إحداهما تم الاستيلاء عليها من أحد أفراد القوات النظامية وعدد من الأعيرة النارية.

وأكد ميرغني التزام القوات المسلحة بحماية الشعب وممتلكاته وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن، مؤكداً استعداد القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه ترويع أمن واستقرار المواطن.