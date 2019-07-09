السعودية تُحذر من رفع الشعارات السياسية في الحج وتُهدد بإجراءات رادعة

أعلن مجلس الوزراء السعودي منع الشعارات السياسية أو المذهبية خلال موسم الحج وتوعد باتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.
وجدد مجلس الوزراء، في بيان عقب جلسة عقدها في جدة اليوم “الثلاثاء” بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، دعوته لحجاج بيت الله الحرام للتفرغ لأداء شعائر الحج، ومراعاة خصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته، برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية”.
وأضاف “لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال، وسنتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، مع تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك”.
ورحب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة.
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