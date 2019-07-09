أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية خنشلة (شمال شرق).
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت دورية للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (التابع للجيش) أمس عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية خنشلة .
وأضافت أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظّمة، أوقفت دورية للجيش الوطني الشعبي بتمنراست (جنوب) 8 منقبين عن الذهب وضبطت مولدًا كهربائيًا، ومطرقة ضغط و5 ألواح لتوليد الطاقة الشمسية.
وأشارت إلى أن عناصر الدرك الوطني أحبطوا محاولة هجرة غير شرعية لـ6 أشخاص وحجزوا قاربًا تقليدي الصنع بالقالة (شمال شرق).
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الجزائرية توقف عنصر دعم للجماعات الإرهابية شمال شرقي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.