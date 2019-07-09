الدفاع الجزائرية توقف عنصر دعم للجماعات الإرهابية شمال شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية خنشلة (شمال شرق).

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت دورية للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (التابع للجيش) أمس عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية خنشلة .

وأضافت أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظّمة، أوقفت دورية للجيش الوطني الشعبي بتمنراست (جنوب) 8 منقبين عن الذهب وضبطت مولدًا كهربائيًا، ومطرقة ضغط و5 ألواح لتوليد الطاقة الشمسية.

وأشارت إلى أن عناصر الدرك الوطني أحبطوا محاولة هجرة غير شرعية لـ6 أشخاص وحجزوا قاربًا تقليدي الصنع بالقالة (شمال شرق).