وزير خارجية بريطانيا: تصريحات ترامب حول سفيرنا قليلة الاحترام

وصف وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول السفير البريطاني بأنها "قليلة الاحترام وخاطئة".

وأكد هانت في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" أنه إذا فاز في الانتخابات وأصبح رئيسا للوزراء، فإن السفير البريطاني لدى واشنطن سيبقى في منصبه.

​وكتب هانت موجها حديثه لترامب إن "الأصدقاء يتحدثون بصراحة أحيانا، لذلك سوف أتحدث، هذه التعليقات قليلة الاحترام وخاطئة بحق رئيسة وزرائنا وبلادنا، الدبلوماسيون الأمريكيون يعطون رأيهم الخاص لوزير الخارجية مايك بومبيو، وكذلك يفعل دبلوماسيونا".

​وأضاف هانت "قلت سابقا إن تحالف بريطانيا والولايات المتحدة هو الأعظم في التاريخ، وأنا أوافقك، لكن الحلفاء يحتاجون لمعاملة بعضهم البعض باحترام، كما تتعامل معك دائما رئيسة الوزراء تريزا ماي"، متابعا "السفراء يعينون من قبل الحكومة البريطانيةـ وإذا أصبحت رئيسا للوزراء فسفيرنا سيبقى في منصبه".

وكان الرئيس ترامب قد وصف السفير البريطاني في واشنطن بـ"الغبي"، وقال إن إدارته لن تتعامل مع بعد الآن.