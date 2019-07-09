كيف استقبل السودانيين عودة خدمة الانترنت

استقبل السودانيين سماح السلطات في السودان، اليوم الثلاثاء، بعودة خدمة الإنترنت إلى شبكات المحمول، بالفرح والسرور، وطالب البعض بضرورة نشر الفيديوهات التي وثقت لحادثة فض الاعتصام أمام القيادة العامة والتي يرجح البعض أن يكون السبب في قطع خدمة الانترنت..
كانت محكمة في السودان أصدرت تعليمات لشركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت التي قُطِعت في أنحاء البلاد في وقت سابق من الشهر الماضي.
وانقطعت خدمة الإنترنت في جميع أنحاء أنحاء السودان عقب فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو الماضي.
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