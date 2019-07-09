الدولار يعاود الصعود في السودان

عاود الدولار الصعود من جديد بعدما شهد خلال الأيام الماضية تراجع كبير مقابل الجنيه السوداني في تداولات الأسواق الموازية للعملات. وعلى نحوٍ مفاجئ، وصل سعر شراء الدولار اليوم”الثلاثاء” إلى”69″ جنيهًا عبر النقد مقابل”62″ جنيهًا الأحد الماضي، فيما بلغت أسعار البيع”65″ جنيهًا عبر النقد، وبلغ سعر شراء الدولار عبر الإجراءات المصرفية”74″ جنيهًا.

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