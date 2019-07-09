“حميدتي”: ملتزمون بالاتفاق مع إعلان الحرية

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” ، يوم الثلاثاء، التزام المجلس بالاتفاق الموقع بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير، مثمناً وقوف وتضامن البرلمان العربي مع السودان، ودعمه لتطلعات الشعب السوداني.

والتقى نائب رئيس المجلس، بالقصر الجمهوري، رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، والوفد المرافق له، الذي يمثل عدداً من المجالس والبرلمانات العربية، لبحث تطورات الأوضاع بالبلاد.

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وأكد السلمي في بيان صادر عن البرلمان العربي، أن زيارة وفد البرلمان العربي تأتي وقوفاً من البرلمان وتضامناً مع السودان قيادةً وشعباً، ومباركةً وترحيباً بالاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار رئيس البرلمان العربي بحسب الشروق – إلى استمرار البرلمان في تنفيذ خطة عمله لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مجدداً دعوته للولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأبلغ السلمي، نائب رئيس المجلس بأنه سيوجه رسائل مكتوبة لمطالبة الإدارة الأمريكية ومجلسي الشيوخ والنواب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعيه للإرهاب، قائلاً: “إن البرلمان العربي حريص كل الحرص على دعم كل ما يتخذه السودان من إجراءات، للحفاظ على أمنه واستقراره وتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)